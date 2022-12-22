Передача активов России на помощь Украине: в Конгрессе США поддержали поправку к закону

Сенат США 22 декабря принял поправку о передаче арестованных активов российских олигархов народу Украины.

Об этом сообщает CNN.

Так, в Конгрессе утвердили поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма к закону о финансировании правительства по конфискации активов олигархов из РФ и передаче их в пользу Украины.

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"Эта поправка позволит Министерству юстиции через государственного секретаря передать средства, полученные от арестованных активов олигархов или других попавших под санкции субъектов, народу Украины", — пояснил Грэм.

Сенатор заверил, что эта поправка к закону "будет настоящей находкой для многострадального народа Украины" и позволит "облегчить бремя американских налогоплательщиков".

Заметим, что на решение отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, написавший в Сети, что за инициативу еще предстоит проголосовать Палате представителей.

"Сенат США поддержал законопроект об использовании арестованных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщил в Twitter член Палаты представителей Том Малиновский. По словам конгрессмена, законопроект приняли в качестве поправки к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США. Далее ждем голосование Палаты представителей за него", – говорится в заявлении Ермака.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в ЕС заблокированы 300 млрд евро резервов российского Центробанка и заморожены 19 млрд евро российских олигархов. Фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления этими средствами и их инвестирование для использования вырученных денег для Украины.

Заметим, что Венгрия в ноябре заморозила российские активы на рекордную для себя сумму 870 млн. евро.

Венгрия заморозила 870 миллионов евро российских активов

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