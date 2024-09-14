Передача истребителей МиГ-29 Украине: Сикорский сделал заявление

Соседняя Польша может передать Украине истребители МиГ-29. Впрочем, решение зависит от того, будет ли у страны достаточно ресурсов для защиты собственного неба.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал на совместной пресс-конференции украинским коллегой Андреем Сибигой.

По его словам, Варшава также рассматривает "возможность передачи очередных партий техники и, возможно, самолетов МиГ-29, которые нужны сегодня для защиты нашего неба". Впрочем, Сикорский подчеркнул, что если союзники помогут с патрулированием воздушного пространства Польши, то это позволит "осуществить это обещание". Но никаких деталей он не назвал.

Польский министр также сообщил, что Варшава передала Украине гаубицы Krab и пусковые установки Piorun, а также "приблизительно 400 танков". По его словам, часть из них принимает участие в боевых действиях в Курской области.

"И я с большим удовольствием услышал, что наша техника, производимая в Польше, очень хорошо себя показала", – добавил он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны США сообщили о содержании нового пакета военной помощи Украине в 250 миллионов долларов.

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