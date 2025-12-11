ТСН в социальных сетях

Передача польских МиГ-29 Украине: Навроцкий ошарашил заявлением

Навроцкий заявил, что не знал планов передать Украине истребители.

Кароль Навроцкий.

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ему ничего не известно о планах Министерства национальной обороны передать Украине истребители МиГ-29.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает "Укринформ".

«Здесь, видимо, произошло какое-то недоразумение – у меня не было такой информации. Но я спокоен: с господином Косиняком-Камишем (министр обороны Польши – Ред.) мы это выясним и найдем общий язык по этому вопросу», - подчеркнул Навроцкий.

Польский лидер отметил: его сотрудники были правы, когда заявляли, что он не получал «официальную информацию» о передаче МиГов Украине.

Напомним, на днях Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщил, что хочет передать Украине истребители МиГ-29 . Польские военные подчеркнули, что решение пока не принято, но тема активно прорабатывается. В случае принятия положительного решения МиГ-29 заменят более современные F-16 и FA-50, которые уже выполняют часть задач в польских ВВС.

