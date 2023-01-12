Передача танков Leopard Украине: почему Германия блокирует решение и кто может изменить позицию Шольца

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам Украине танков Leopard зависит от президента США Джо Байдена.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух неназванных немецких официальных лиц.

Так, на условиях анонимности два немецких чиновника заявили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе опубликовал совместное заявление, в котором объявил о совместной поставке в Украину немецких и американских боевых машин пехоты.

"Движения Великобритании по поставке Украине боевых танков (ред. — речь идет о танках Challenger 2, которые британцы решили предоставить Украине) является головной болью для Олафа Шольца, но все равно маловероятно, что канцлер Германии преодолеет свое нежелание присылать тяжелую немецкую бронетехнику, не следуя примеру Вашингтона", — сообщает Politico.

Более того, пресс-секретарь Шольца 11 января заявил, что планы Лондона поставить Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии относительно отказа предоставить Украине мощные танки Leopard 2.

Следует отметить, что ранее издание сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала снабжения европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ. Варшава даже предложила, чтобы танки Leopard немецкого производства могли поставляться Украине через более широкий альянс европейских стран. О принятии решения о снабжении роты танков Leopard 11 января во Львове во время встречи Люблинского треугольника заявил президент Польши Анджей Дуда.

В то же время, Politico отмечает, что большим препятствием для этого является то, что Берлин должен дать зеленый свет на реэкспорт оружия немецкого производства. И по мнению издания, на встрече 20 января в Рамштайне западные партнеры будут давить на Шольца, чтобы тот изменил свою позицию.

Напомним, что кроме Польши передать Украине танки Leopard 2 не против и Финляндия, однако с условием, что такое решение должно быть принято совместно в Европе. Таким образом, этот вопрос зависит только от ФРГ, которая пока блокирует решение. Однако и там далеко не все поддерживают позицию Шольца об отказе передачи Украине танков Leopard. Так, например, руководитель оборонного комитета Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Бундестаг будет дальше давить на канцлера, чтобы Берлин предоставил Киеву танки Leopard.

Читайте также: