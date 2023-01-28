Передача Украине испанских танков и заявления Данилова: главные новости ночи 28 января

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 28 января:
- Стало известно, когда Испания передаст Украине танки. Читать дальше –>
- Нет никаких оговорок для украинских сил относительно нанесения ударов по РФ – Данилов. Читать дальше –>
- Данилов убеждает, что РФ уже не может производить немало ракет для постоянных атак. Читать дальше –>
- Город руин: в Мариуполе российские кафиры продолжают уничтожать дома Читать дальше –>
- Ситуация на Донбассе: в Мариуполь из Бердянского направления провозят подбитую технику российских военных Читать далее –>
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