Передача Украине ракет Tomahawk: Путин сделал громкое заявление

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия «надлежащим образом» отреагирует на возможную передачу Украине ракет Tomahawk от Соединенных Штатов.

Заявление лидера РФ цитируют пропагандисты.

«Решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, если оно будет принято, приведет к разрушению положительных тенденций в отношениях с США», — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил в эфире Fox News, что американская сторона рассматривает эту просьбу.

По данным Wall Street Journal, помимо потенциальной передачи Tomahawk, Вашингтон также рассматривает возможность поставок ракет Barracuda.

Украина также может получить разведывательные данные для точечных ударов по энергетической инфраструктуре России, что значительно повысит эффективность применения дальнобойного оружия.