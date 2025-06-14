Передал ли Израиль Украине Patriot: Зеленский раскрыл детали переговоров с Тель-Авивом

ППО Патриот / © Clash Report в сети Х

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление посла Израиля о вероятной передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, еще до нападения ХАМАСа 7 октября Украина договорилась с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о возможности закупки израильских систем Barak-8.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

«Мы с ним договорились, что мы идем по этому пути. Но потом началось это нападение и мы не получили соответствующие вещи. Не было смысла говорить, они занимались собой. Впоследствии мы получили информацию, что мы можем рассчитывать на какие-то старые модели Patriot. Иначе говоря, есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать», — заявил президент.

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По словам главы государства, одна из таких систем действительно была передана Израилем в США для ремонта.

«Мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра. Но в конце концов одна система была передана Израилем Соединенным Штатам Америки для восстановления. Мы эту систему на территории Украины еще не видели. Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал — да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила», — добавил глава государства.

Напомним, недавно посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Тель-Авив передал Украине системы ЗРК Patriot из собственных запасов.

Впоследствии в МИД Израиля заявили, что слова посла Михаэля Бродского «не соответствуют действительности».

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