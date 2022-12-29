"Передал обезьяне гранату": как Путин привлекает Лукашенко к ядерному шантажу

Пионтковский предполагает, что из Беларуси может вылететь ядерный снаряд по Украине или стране НАТО, а Путин скажет, что он ни при чем.

Российский диктатор Владимир Путин вовлекает Александра Лукашенко в ядерный шантаж и именно для этого глава РФ летал в Минск.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает Gordon.ua.

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Говоря о политике Лукашенко, эксперт заметил, что белорусский диктатор успешно "петляет" на своем посту уже 30 лет и "пропетлял" на этот раз тоже.

По словам Пионтковского, Путин добился от Лукашенко двух целей: объявления о белорусско-российских военных маневрах в начале февраля 2023 года.

"А второе дело – абсолютно экзотическое", – сказал эксперт. По мнению политолога, трехчасовое обсуждение якобы экономических вопросов задумали "ради двух слов".

"Это слова "специальные боеприпасы". Итак, белорусские пилоты теперь будут водить самолеты со специальными боеприпасами. То есть с ядерным оружием. Вот что они хотели сказать. Мы уже говорили, что ядерный шантаж Путина провалился, и ему очень твердо и конкретно объяснили, что его убьют. Так он решил снова шантажировать Запад, но из-за спины Лукашенко", — говорит Пионтковский.

Поэтому Путин намекнул, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. Чтобы усилить это впечатление, глава Кремля сказал о передаче "Искандеров", не уточняя, с какими зарядами. Сам Лукашенко мягко говоря не в восторге от такой роли, отмечает эксперт.

"Искандеры" могут носить и ядерные заряды. Путин для себя создал возможность, как говорится, под фальшивым флагом. Он уже знает, что его убьют за ядерный удар, но хочет попугать Запад: может, из Беларуси вылетит какой-то ядерный снаряд, который ударит по цели в Украине или стране НАТО, а Путин скажет, что он ни при чем, это может показаться смешным, наивным, но это серьезно. Ради этого он приезжал [в Беларусь]: чтобы продолжить ядерный шантаж, дать понять, что он передал гранату обезьяне, передал ядерное оружие Лукашенко", – подытожил политолог.

Визит Путина в Минск

Напомним, что 19 декабря впервые с 2019 года российский диктатор Путин приехал с визитом в Минск. Самолет российского диктатора сопровождали истребители.

Дмитрий Снегирев заявил, что последствия визита Путина в Минск могут представлять угрозу не только для Украины, но и для Польши и стран Балтии.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что цель визита Путина в Беларусь гораздо шире, чем разговоры об участии белорусских войск в войне против Украины.

Экс-разведчик, бывший сотрудник КГБ СССР Сергей Жирнов назвал Лукашенко "директором колхоза, который разводит РФ".

ТСН.ua собрал подробности переговоров Путина и Лукашенко и рассказал, что осталось "за кадром" встречи.

Через несколько дней Лукашенко полетел в Путин, где принял участие во встрече глав стран СНГ.