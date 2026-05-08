Передаст ли Фицо «послание Зеленского» Путину: в ОП прокомментировали

Фицо и Путин.

Словакия заявила, что якобы их премьер Роберт Фицо в Москве, где посетит парад на 9 Мая, передать от президента Украины Владимира Зеленского послание «фюреру» РФ Владимиру Путину.

Что об этом известно Офису президента, сообщил журналистам советник украинского лидера по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет «УП».

По его словам, у Зеленского и Фицо был разговор «о дипломатических позициях и перспективах».

«И, в частности, премьер-министр Фицо спросил: на что Украина настроена? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе премьер-министр Фицо и будет общаться», — сообщил Литвин.

Заметим, что 2 мая Зеленский провел разговор с Фицо, а 4 мая политики лично встретились в Ереване. Зеленский сообщил, что они обсудили сотрудничество в разных областях и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

Недавно Кремль обнародовал список иностранных гостей на параде на Красной площади. Традиционно Москву посетят премьер-министр Словакии. В российскую столицу Фицо будет лететь около 4 часов. обходным «северным» путем — через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявления, что якобы Фицо может передать Путину «послание от Зеленского» . По его словам, премьер в последнее время дважды контактировал с президентом Украины, а потому во время разговора с «фюрером» сможет донести определенные сигналы от Киева».

