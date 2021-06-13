"Передаст жесткий сигнал": NBC рассказал о риторике Байдена по Украине на встрече с Путиным

Американский президент такэ якобы затронет тему кибератак

Белый дом хочет продемонстрировать, что Джо Байден дал "жесткий сигнал" Владимиру Путину на их встрече в Женеве. Саммит пройдет в двух форматах — "широком и узком".

Об этом сообщает телеканал NBC.

Источники телеканала отмечают, что президент США должен передать Владимиру Путину "жесткий сигнал, в отличие от тех отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп".

Утверждается, что Джо Байден проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубной поведения".

По информации телеканала, американский президент намерен обсудить кибератаки, усиление российской агрессии в отношении Украины, нарушения прав человека и вмешательства в выборы.

Также Джо Байден планирует затронуть тем, по которым две страны могут работать вместе. Например, контроль над вооружениями и изменение климата.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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