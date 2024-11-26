Передать или не передать: Шольц сделал заявление о предоставлении ВСУ ракет Taurus

По словам Шольца, Берлин "не делает определенные вещи".
Несмотря на то, что Германия является самым большим поклонником Украины, Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире ZDF.
"Германия давно стала самым большим поклонником Украины. В этой войне надо хорошо думать как поступать разумно", — высказался немецкий канцлер.
По словам Шольца, его страна "не делает определенные вещи". В частности, касающиеся передачи этих ракет. Канцлер отмечает, что это поддерживает большинство населения Германии.
"Например, доставляем крылатые ракеты, например, соглашаемся с тем, что опасное оружие, которое мы поставили, можно использовать для атаки на цели в глубине России. Я считаю, что это курс, поддерживаемый большинством среди граждан", — подчеркнул Олаф Шольц.
Напомним, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что Германия может передать Украине ракеты Taurus. Однако это произойдет не раньше апреля 2025 года.
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