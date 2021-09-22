Передавать мне привет выстрелами — слабость: Зеленский отреагировал на покушение на Шефира

Президент подчеркнул, что инцидент не повлияет на выбранный его командой курс.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о покушении на своего помощника Сергея Шефира, которое произошло утром 22 сентября под Киевом.

В телеграмм-канале президента появилось видеообращение.

Зеленский отметил, что неизвестные обстреляли авто не просто его помощника, а близкого друга. "Считается, что это было покушение на убийство", — подчеркнул он.

По словам президента, ему пока не известно, кто за этим стоит. "Какие это силы? Могут быть внутренние, а могут быть внешние. Но силами не считаю их. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным. На прочность нашей команды это не влияет", — подчеркнул он.

Зеленский говорит, что это никоим образом не повлияет на выбранный им курс — "к изминениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими и влиятельными финансовмы группами".

По словам президента, он возвращается в Киев сразу же после выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщалось, в среду, 22 сентября, под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В иномарку попало десять пуль. Ранения получил водитель Шефира. Его с ранениями госпитализировали в Феофании.

Новости Украины: что происходит на месте обстрела автомобиля Сергея Шефира

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