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Переедет ли Верховная Рада во Львов из-за ударов РФ: Стефанчук ответил
Руслан Стефанчук опроверг информацию о переезде парламента во Львов из-за массированных атак РФ на Киев.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слухи в Сети о возможном перенесении работы парламента во Львов.
Об этом он сказал сегодня, 28 сентября, передает канал «Ми — Україна».
«Украинский парламент работал с первого дня войны и, пока будет возможность, будет работать в помещении на Грушевского, 5 (в Киеве — Ред.). На этом точка, и давайте поставим все точки над "і" для того, чтобы мы не распространяли никаких мифов», — заверил Стефанчук.
Он заверил, что у нардепов есть все условия, чтобы работать в помещении Верховной Рады в Киеве.
Напомним, что сегодня днем россияне снова нанесли массированный удар по Киеву.
В частности, оккупанты ударили по центру Киева, из-за чего загорелось здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе.
Люди пытались спастись из охваченного огнем здания, вылезая из него через окна.
Ранее премьер Корецкий назвал конкретную категорию населения, кому следует уехать на зиму из городов.