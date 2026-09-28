Переедет ли Верховная Рада во Львов из-за ударов РФ: Стефанчук ответил

Руслан Стефанчук / © Facebook Руслана Стефанчука

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слухи в Сети о возможном перенесении работы парламента во Львов.

Об этом он сказал сегодня, 28 сентября, передает канал «Ми — Україна».

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«Украинский парламент работал с первого дня войны и, пока будет возможность, будет работать в помещении на Грушевского, 5 (в Киеве — Ред.). На этом точка, и давайте поставим все точки над "і" для того, чтобы мы не распространяли никаких мифов», — заверил Стефанчук.

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Он заверил, что у нардепов есть все условия, чтобы работать в помещении Верховной Рады в Киеве.

Напомним, что сегодня днем россияне снова нанесли массированный удар по Киеву.

В частности, оккупанты ударили по центру Киева, из-за чего загорелось здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе.

Люди пытались спастись из охваченного огнем здания, вылезая из него через окна.

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Ранее премьер Корецкий назвал конкретную категорию населения, кому следует уехать на зиму из городов.

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