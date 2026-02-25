Переговорами мир не приблизить: Сикорский сказал, что заставит Путина остановиться

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Полномасштабная война в Украине не завершится в ближайшее время, поскольку российское руководство до сих пор не осознало ошибочности своих действий и продолжает верить в возможность победы. Владимир Путин остановится только тогда, когда цена на ведение боевых действий станет для него неприемлемой.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью «РБК-Украина».

Почему Путин не готов к миру

Сикорский оценил перспективы завершения войны и отметил, что подобные «колониальные войны» обычно длятся не один год. По его словам, для подлинного мира необходимы коренные изменения в мышлении самого агрессора.

Руководство РФ должно понять, что допустило катастрофическую ошибку, но главное — сделать вывод, что они не смогут достичь своих целей приемлемой ценой. Однако, по мнению дипломата, в Кремле еще не сделали таких выводов.

«Путин продолжает выдвигать максималистские требования — требования, на которые Украина согласиться не может. Поэтому, невзирая на надежду и поддержку переговоров, моя трезвая оценка заключается в том, что мы еще не близки к миру», — подчеркнул Сикорский.

Как заставить Россию остановиться

В ответ на вопрос, как заставить Москву отказаться от своих целей, глава польского МИД отметил необходимость заставить Россию платить высокую цену за агрессию. Он отметил, что западные санкции уже дают результат, и трещины в российской экономике становятся все более заметными. Однако этот процесс требует времени.

Именно поэтому, по словам Сикорского, Запад должен держать курс на всестороннюю поддержку, а Украина должна продолжать сопротивляться. Только экономическое и военное давление способно изменить расчеты Путина и приблизить реальное окончание войны.

Три сценария окончания войны

Американские аналитики и военные эксперты спрогнозировали три возможных пути развития российской агрессии против Украины. Несмотря на то, что конфликт превратился в войну в истощение, специалисты отмечают, что Россия не побеждает, даже удерживая под контролем часть украинских территорий.

Наиболее вероятным краткосрочным сценарием специалисты считают позиционный тупик, при котором ни одна из сторон не будет иметь решающего стратегического преимущества. В то же время, второй вариант предполагает, что тактические успехи ВСУ на поле боя могут существенно изменить дипломатический баланс сил, особенно если западные партнеры предоставят Киеву все необходимые ресурсы для наступления.

Самым опасным развитием событий аналитики называют эскалацию из-за усталости Запада и непоследовательной поддержки союзников. Военные эксперты предупреждают, что попытки достичь согласия из-за уступок агрессору являются проявлением слабости, тогда как настоящий и длительный мир возможен только при мощном силовом сдерживании Кремля.

Напомним, аналитик Sky News Майкл Кларк в одном из своих анализов заявлял, что Путин готов продолжать войну против Украины, а потому завершение войны 2026 года маловероятно.