"Переговорный процесс на финишной прямой": у Зеленского оценили шансы на окончание войны

Киев был готов к миру с самого начала, и теперь главное слово остается за Москвой.

Флаги Украины и России

Переговорный процесс по завершению войны в Украине входит в завершающую стадию.

Украина и международные партнеры приближаются к ключевому моменту в дипломатических усилиях. Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире национального телемарафона «Единые новости» охарактеризовал текущее состояние переговорного процесса как выход на «финишную прямую».

Ход за Россией

Лещенко подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной в течение всего времени полномасштабного вторжения.

«Нужно понимать, что со стороны Украины окончание войны — это была цель №1 с момента начала войны», — отметил советник ОП.

Он подчеркнул, что задержка мира происходит исключительно из-за деструктивной позиции Кремля.

«Мы видим постоянно, как Россия ищет любой повод, чтобы продолжать убивать украинцев или проталкивать свои ультиматумы», — добавил Лещенко.

Готовность к миру

По словам чиновника, сейчас мяч находится на поле врага.

«Пока вся инициатива по прекращению войны на стороне России — Украина это была готова делать с первого дня полномасштабного вторжения», — резюмировал он.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о завершении двухдневных переговоров в ОАЭ с участием Украины, США и России, где обсуждались конкретные параметры окончания войны и механизмы контроля безопасности.

