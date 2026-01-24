- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 10
- Время на прочтение
- 1 мин
"Переговорный процесс на финишной прямой": у Зеленского оценили шансы на окончание войны
Киев был готов к миру с самого начала, и теперь главное слово остается за Москвой.
Украина и международные партнеры приближаются к ключевому моменту в дипломатических усилиях. Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире национального телемарафона «Единые новости» охарактеризовал текущее состояние переговорного процесса как выход на «финишную прямую».
Ход за Россией
Лещенко подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной в течение всего времени полномасштабного вторжения.
«Нужно понимать, что со стороны Украины окончание войны — это была цель №1 с момента начала войны», — отметил советник ОП.
Он подчеркнул, что задержка мира происходит исключительно из-за деструктивной позиции Кремля.
«Мы видим постоянно, как Россия ищет любой повод, чтобы продолжать убивать украинцев или проталкивать свои ультиматумы», — добавил Лещенко.
Готовность к миру
По словам чиновника, сейчас мяч находится на поле врага.
«Пока вся инициатива по прекращению войны на стороне России — Украина это была готова делать с первого дня полномасштабного вторжения», — резюмировал он.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений о завершении двухдневных переговоров в ОАЭ с участием Украины, США и России, где обсуждались конкретные параметры окончания войны и механизмы контроля безопасности.