Переговоров РФ с Украиной и США не будет — Песков
Переговоры о мире завтра, 21 марта, не состоятся.
Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США 21 марта.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будут двусторонние контакты украинцев с американцами», — сказал Песков журналистам.
По его словам, Москва надеется на возобновление трехстороннего формата переговоров в ближайшей перспективе, а паузу в переговорах считает временной.
Он также заявил, что для энергетического перемирия Киев должен без условий прекратить удары по энергетической инфраструктуре и прекратить энергетический шантаж других стран.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что с переговорами Украины, России и США по завершению войны происходит настоящая «Санта-Барбара» из-за войны на Ближнем Востоке.
Предыдущий раунд переговоров состоялся в Женеве 17-18 февраля. По итогам 5-6 марта состоялся обмен пленными по формуле «500 на 500».
Украинская делегация отправилась в США, где в субботу, 21 марта, проведет переговоры.