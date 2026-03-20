Переговоров РФ с Украиной и США не будет — Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США 21 марта.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будут двусторонние контакты украинцев с американцами», — сказал Песков журналистам.

По его словам, Москва надеется на возобновление трехстороннего формата переговоров в ближайшей перспективе, а паузу в переговорах считает временной.

Он также заявил, что для энергетического перемирия Киев должен без условий прекратить удары по энергетической инфраструктуре и прекратить энергетический шантаж других стран.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что с переговорами Украины, России и США по завершению войны происходит настоящая «Санта-Барбара» из-за войны на Ближнем Востоке.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в Женеве 17-18 февраля. По итогам 5-6 марта состоялся обмен пленными по формуле «500 на 500».

Украинская делегация отправилась в США, где в субботу, 21 марта, проведет переговоры.