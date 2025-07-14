Переговорщик Путина озвучил ожидания по поводу отношений с США

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев / © Getty Images

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Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что «конструктивный диалог» с США будет продолжен, несмотря на все попытки его сорвать.

Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций написал в своем телеграм-канале.

«Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заранее обреченных на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен, несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами», — говорится в заявлении Дмитриева.

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Он добавил, что «только сотрудничество сможет обеспечить настоящий мир» и вспомнил предыдущего президента США Джо Байдена. Представитель российского диктатора написал, что якобы «ошибки и обман» Байдена «будут исправлены».

Заметим, заявление Дмитриева появилось на фоне все более жесткой риторики президента США Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина. Так, американский лидер в последнее время неоднократно озвучивал, что был очень недоволен разговором с российским диктатором в начале июля. А накануне Трамп заинтриговал анонсом того, что готовится 14 июля сделать важное заявление относительно войны в Украине.

Президент США также сообщил о достижении договоренности с НАТО о поставках американского вооружения Украине: Альянс полностью покроет стоимость этого оружия.

По данным Axios, 14 июля президент США объявит о новом плане вооружения Украины, который будет содержать наступательное оружие. Это могут быть ракеты большой дальности, которые будут достигать целей глубоко внутри территории России.

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В то же время появились большие шансы на быстрое принятие в американском Конгрессе двухпартийного законопроекта об «адских» санкциях против России. Именно санкций может касаться заявление Трампа 14 июля.