Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

В России цинично заявляют, что соглашение о прекращении огня не будет достигнут в 2025-м.

Такое мнение высказал представитель РФ на мирных переговорах, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, положительные сдвиги в процессе урегулирования конфликта в Украине возможны, однако, "вероятно, не в ближайшее время".

Реклама

"Возможно, не в этом году или в конце этого года", – сказал Карасин.

Российское чиновник назвал встречи в Саудовской Аравии "спокойными" и "конструктивными". Впрочем, нагло высказался он, об их слабой результативности.

"Было бы наивно ждать каких-либо прорывных результатов на первой же встрече", - отметил он.

Карасин говорит, мол, с американской делегацией "в принципе можно работать", потому что ее представители "слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откровенно ответил, почему Украина согласилась на прекращение огня. Впрочем, российский фюрер Владимир Путин не готов к этому, говорит глава государства.

Дата публикации 23:19, 28.03.25 Количество просмотров 216 Прячьтесь, Трамп проснулся! Самые громкие заявления и прогнозы для Украины