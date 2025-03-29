ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
4784
Время на прочтение
1 мин

Переговорщик Путина заявил, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня

Москва называет встречу в Эр-Рияде "конструктивной".

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В России цинично заявляют, что соглашение о прекращении огня не будет достигнут в 2025-м.

Такое мнение высказал представитель РФ на мирных переговорах, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, положительные сдвиги в процессе урегулирования конфликта в Украине возможны, однако, "вероятно, не в ближайшее время".

"Возможно, не в этом году или в конце этого года", – сказал Карасин.

Российское чиновник назвал встречи в Саудовской Аравии "спокойными" и "конструктивными". Впрочем, нагло высказался он, об их слабой результативности.

"Было бы наивно ждать каких-либо прорывных результатов на первой же встрече", - отметил он.

Карасин говорит, мол, с американской делегацией "в принципе можно работать", потому что ее представители "слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откровенно ответил, почему Украина согласилась на прекращение огня. Впрочем, российский фюрер Владимир Путин не готов к этому, говорит глава государства.

Дата публикации
Количество просмотров
4784
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie