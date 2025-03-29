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Переговорщик Путина заявил, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня
Москва называет встречу в Эр-Рияде "конструктивной".
В России цинично заявляют, что соглашение о прекращении огня не будет достигнут в 2025-м.
Такое мнение высказал представитель РФ на мирных переговорах, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, положительные сдвиги в процессе урегулирования конфликта в Украине возможны, однако, "вероятно, не в ближайшее время".
"Возможно, не в этом году или в конце этого года", – сказал Карасин.
Российское чиновник назвал встречи в Саудовской Аравии "спокойными" и "конструктивными". Впрочем, нагло высказался он, об их слабой результативности.
"Было бы наивно ждать каких-либо прорывных результатов на первой же встрече", - отметил он.
Карасин говорит, мол, с американской делегацией "в принципе можно работать", потому что ее представители "слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откровенно ответил, почему Украина согласилась на прекращение огня. Впрочем, российский фюрер Владимир Путин не готов к этому, говорит глава государства.