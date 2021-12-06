Переговоры Байдена и Путина: в Кремле сообщили время и детали видеовстречи

Переговоры Байдена и Путина: в Кремле сообщили время и детали видеовстречи

По словам Пескова, общение состоится в закрытом режиме.

Переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдут завтра, 7 декабря, защищенной видеосвязью. Начнутся переговоры в районе 18:00 по московскому времени (ред. – 17:00 по Киеву).

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Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российские СМИ.

"Конечно, никакого прямого эфира не будет. Первые кадры общения обязательно покажем, но очевидно только первые кадры. Все общение будет в закрытом режиме. Мы считаем, что это будет достаточно подробная и длительная конференция по защищенной видеосвязи", — заявил спикер Путина.

Он также добавил, что лидеры обеих стран обсудят "напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициативу российского президента по гарантиям безопасности".

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путином президент США Джо Байден выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля возле границ с Украиной.

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