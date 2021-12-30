Переговоры Байдена и Путина закончились: первые детали

Разговор президентов США и России длился около часа.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонный разговор. Беседа длилась около 50 минут.

Об этом информирует Reuters.

Разговор начался в 22:35 по Киевскому времени и длился 50 минут. Переговоры состоялись в закрытом для СМИ режиме.

Ожидается, что и Белый дом, и Кремль вскоре сообщат об итогах разговора.

Ранее в Кремле заявили, что именно российская сторона инициировала переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

Известно, что после этого разговора президент США поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пока точной даты переговоров Байдена и Зеленского еще нет.

Отметим, что это уже второй разговор глав США и России в этом месяце. 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по видеосвязи.

Через несколько часов должен состояться второй за месяц разговор Байдена и Путина | Новости мира