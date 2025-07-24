Переговоры без мира: почему Путин и дальше играет в "дипломатию"

Владимир Путин. / © Associated Press

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"Фюрер" РФ Владимир Путин хоть и отправь в третий раз свою делегацию на переговоры в Стамбул, но это вовсе не означает, что диктатор хочет прекратить войну уже в ближайшее время

Об этом заявил бывший директор НАТО по планированию политики Фабрис Потье в комментарии Sky News.

По его словам, по всей вероятности, российский президент-диктатор, чувствует, что имеет преимущество в войне.

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"Он считает, что все еще может захватить достаточно территории и рычагов влияния, чтобы продолжать войну. Тот факт, что они встречаются в Стамбуле, не следует воспринимать как поворот российского руководства к мирному урегулированию", - подчеркнул Фабрис Потье.

Путин, отмечает эксперт, верит, что способен пережить поддержку Украины, которую она получает от стран Запада.

Тем временем The Wall Street Journal пишет, вероятно, что-то пошло не на переговорах Украины и России в Стамбуле, которые длились менее часа. Политологи уже назвали эти переговоры «дипломатическим кабуки» — по аналогии с японским театром, где участники играют заранее известные роли.

Напомним, 23 июня прошли переговоры Украины и России в Стамбуле. В частности, Москва предлагает короткие перемирия на фронте – на 24–48 часов. Мол, "чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов".

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В свою очередь Украина озвучила российской стороне три основных условия во время третьей встречи. Это - полное и безусловное прекращение огня, возвращение всех пленных украинцев и организация встречи глав государств.