Переговоры без прекращения боевых действий: Лавров дерзко озвучил план Кремля

Сергей Лавров. / © Associated Press

Реклама

В Кремле снова заговорили о «мире», но в то же время цинично заявляют, что прекращать боевые действия не собираются. Россия не рассматривает переговоры как повод для прекращения ударов по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

Реклама

Российский министр повторил циничную позицию Кремля: переговоры сами по себе не означают прекращения боевых действий. По его словам, Москва якобы «открыта» к дипломатическим переговорам, однако параллельно будет продолжать «решать задачи» военным путем. Мол, боевые действия и дипломатия «могут идти параллельно».

Реклама

Лавров в который раз вспомнил апрель 2022-го и заявил, что тогда РФ якобы «обманули». Хотя, лживо подчеркнул он, Москва якобы была готова принять украинские предложения по мирному соглашению.

По его словам, «фюрер» Владимир Путин тогда заявил, что Россия остается открытой для диалога, но «на период переговоров» продолжит решать свои задачи военным путем. Эту же линию, говорит Лавров, Кремль продолжает и сейчас.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что якобы переговоров по завершению войны в Украине пока нет. Более того, дерзко добавил он, каких-то «внешних признаков» этого нет.

В то же время, говорит глава МИД России, Москва положительно оценивает подход США к мирным переговорам, потому что якобы принимает во внимание «реалии на земле». Впрочем, министр не уточнил, о каких именно новых предложениях Вашингтона идет речь.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров