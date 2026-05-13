Переговоры были ширмой: FT раскрыло планы Путина по захвату Киева и Одессы

Кремлевский диктатор Владимир Путин

Украина и Россия не видят особых перспектив для возобновления мирных переговоров посредством США даже после потенциального завершения войны на Ближнем Востоке. Российский диктатор Владимир Путин полностью сосредоточился на силовом захвате новых украинских территорий и намерен еще больше расширить свои ультиматумы сразу после того, как его армия попытается оккупировать ключевой регион — Донбасс.

Об этих кулуарных настроениях пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, ознакомленные с позициями обеих сторон.

Крах надежд на американское посредничество

Хотя на прошлой неделе президент США Дональд Трамп оптимистично заявил, что после кратковременного прекращения огня стороны с каждым днем становятся все ближе к соглашению, реальность выглядит иначе. Ни одна из сторон не видит большой ценности в продолжении текущего формата диалога. Украинские чиновники отмечают, что переговоры фактически зашли в тупик еще в феврале. Киев все больше разочаровывается из-за того, что Вашингтону так и не удалось заставить Путина смягчить свои требования.

«Американская сторона не достигла никакого прогресса с Россией. Все, о чем можно было договариваться, уже сделано», — заявил один из украинских чиновников.

Однако официальные представители Украины и РФ продолжают проводить отдельные встречи со спецпосланниками Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые в ближайшее время планируют посетить обе страны. Однако сам Владимир Зеленский констатирует, что внимание Белого дома сейчас максимально приковано к войне в Иране, хотя потребность остановить войну в Европе никуда не исчезла.

Максималистские требования Кремля и скандал вокруг Шредера

Россия со своей стороны заявляет, что дальнейшие переговоры бессмысленны, пока Украина не капитулирует. Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо заявил, что для начала полномасштабных мирных переговоров украинский президент должен «приказать ВСУ прекратить огонь и вывести войска с территории Донбасса», а также из других регионов, которые Россия объявила «своими».

«Правда заключается в том, что Россия все еще пытается добиться победы на поле боя, соблюдая свои максималистские требования. Действия России четко противоречат любой готовности к переговорам», — резюмировал эти ультиматумы высокопоставленный немецкий дипломат.

Более того, Путин отвергает любые предложения по европейскому посредничеству и отказывается от саммита на нейтральной территории. В минувшие выходные он цинично предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как «европейского переговорщика, которому доверяют в РФ».

Это предложение вызвало резкую реакцию Запада. Главная дипломатка ЕС Кая Каллас отметила, что было бы «не очень разумно» позволять Путину выбирать представителя от Европы, добавив, что из-за своей близости к Кремлю Шредер «сидел бы с обеих сторон стола». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига был еще более категоричен: «Мы абсолютно не поддерживаем такую кандидатуру».

От Донбасса до Киева: настоящие территориальные аппетиты Путина

По данным западных разведок и источников в Кремле, российское военное командование убедило Путина, что их силы способны полностью захватить Донбасс к осени этого года. После этого диктатор намерен существенно поднять цену любого перемирия.

Как рассказал изданию замглавы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, успех на Донбассе позволит Кремлю выдвинуть дальнейшие территориальные претензии. В частности, Путин потребует передачи под контроль РФ Запорожской и Херсонской областей, которые Россия «аннексировала» в 2022 году, хотя значительная их часть контролируется Украиной. Отметим, что летом 2025 года на саммите с Трампом на Аляске Путин еще предлагал заморозить фронт в этих двух регионах в обмен на выполнение других его условий, но теперь его аппетиты выросли.

Инсайдеры утверждают, что диктатор стал буквально одержимым идеей захвата Донбасса и отказывается от заморозки по текущей линии фронта. Но его настоящие амбиции гораздо шире. По словам двух участников кулуарных переговоров, конечной целью РФ остается установление контроля над Украиной по всему руслу Днепра и даже дальше с обязательным захватом Киева и главного черноморского порта Одессы.

Он не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена», — отметил источник.

Эти фантазии подогреваются ближайшим окружением, убеждающим Путина, якобы украинцы истощены, их фронт коллапсирует, а резервы исчерпаны. Сам диктатор в прошлую субботу прямо намекнул на дальнейшую экспансию, заявив о необходимости создания «зоны безопасности» глубоко на территории Украины.

Иллюзии Кремля и украинский ответ дронами

Пока Путин живет в иллюзии близкой победы, реальная ситуация в поле боя выглядит иначе. Российское наступление замедлилось до «ледниковых темпов», а Украина, наоборот, наносит все более чувствительные удары в глубокий тыл врага.

Уязвимость России к атакам украинских беспилотников стала настолько очевидной, что в минувшие выходные РФ была вынуждена провести максимально сокращенную версию своего ежегодного парада ко Дню Победы — впервые почти за 20 лет по Красной площади не проехала бронетехника.

Официальный Киев сейчас чувствует себя значительно менее уязвимым к американскому давлению по заключению быстрого и невыгодного соглашения благодаря успехам своих Сил беспилотных систем.

«Украинская армия наращивает удары вглубь вражеской территории, нацеливаясь на российскую логистику, склады боеприпасов и места обитания солдат. Эти атаки в сочетании с ударами по линиям снабжения приводят к срывам ротаций войск и острому дефициту беспилотников и боеприпасов», — объяснил изданию военнослужащий Сил беспилотных систем ВСУ Дмитрий Путята.

Эксперты резюмируют: любой прорыв россиян на фронте выглядит крайне маловероятным. А попытка захватить Херсон или Запорожье будет для армии РФ еще сложнее боев на Донбассе, ведь областные центры расположены за рекой Днепр — на территориях, откуда путинские войска или позорно отступили, или вообще никогда их не контролировали.

Напомним, эскалация в Европе напрямую зависит от ситуации в Украине. Из-за поражений РФ на Донбассе Путин может пойти на все, в частности, открыть белорусский фронт и атаковать европейские предприятия. Под угрозой прямых российских ударов могут оказаться объекты ЕС, в частности, в Германии и Польше.

