Переговоры чиновников об Украине и увеличение российских войск на границе: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- По словам высокопоставленных чиновников американской администрации, вице-президент Камала Гаррис должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда она поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности позже на этой неделе. Читать дальше –>
- Министр обороны США Ллойд Остин и его коллеги из Франции Флоранс Парли, Германии Кристина Ламбрехт и Великобритании Бен Уоллес подтвердили важность единства НАТО для противодействия политике России. Читать дальше –>
- Министры обороны стран НАТО заявили, что Россия своими действиями создает серьезную угрозу евроатлантической безопасности, и призвали ее немедленно отвести войска от границы Украины. Читать дальше –>
- Госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в нужное время. Читать дальше –>
- В США рассказали, что количество российских сил на границе с Украиной за последние дни увеличилось как минимум на 7 тысяч военных, несмотря на заявления Кремля о начале отвода. Читать дальше –>