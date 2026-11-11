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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Переговоры дали результат, но есть одна большая проблема: представитель Трампа о встречах в Абу-Даби

Кушнер намекнул на самый сложный момент переговоров, который до сих пор не могут согласовать Украина и РФ.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

Джаред Кушнер и Стив Виткофф. / © Associated Press

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Последние два дня переговоров в Абу-Даби были «сложными, но продуктивными». До сих пор самым трудным вопросом на пути к миру в Украине остаются территории.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер во время пресс-конференции по итогам переговоров.

По его словам, среди тем повестки дня была послевоенная безопасность Украины и пути мониторинга прекращения огня. Кушнер подчеркнул, что целью является превращение будущих переговоров в «многосторонний формат» с участием европейских переговорщиков.

«Территориальные вопросы будут самыми сложными», — подчеркнул он.

В то же время, Кушнер добавил, что последний раунд переговоров является «положительным шагом» к миру, несмотря на нехватку «доверия» между двумя сторонами.

«Стив (Виткофф — Ред.) и я не были уверены, что нам удастся перейти к этому трехстороннему формату — пришлось пройти долгий путь, чтобы снова собрать всех за столом переговоров», — сказал он.

Переговоры в Абу-Даби — последние заявления

Сегодня, 11 ноября, в Абу-Даби завершился второй день переговоров. Завтра, 12 ноября, Кушнер и Виткофф полетят на встречу с Путиным, чтобы попытаться «достичь большего прогресса по некоторым обсуждаемым вопросам». После этого посланники встретятся с Владимиром Зеленским.

Член делегации Украины Давид Арахамия высказался, что нынешний раунд переговоров был одним из самых сложных с начала процесса 2022 года. Впрочем, подчеркнул он, есть «хороший импульс, чтобы найти решение до наступления нового года».

В свою очередь, глава ОП Кирилл Буданов говорит, что подробности переговоров будут оставаться непубличными. Кроме того, он удержался от ответа на вопрос, требует ли РФ выхода ВСУ из Донбасса.

В то же время Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Киев и Москва договорились о масштабном обмене военнопленными, но «конкретные параметры» будут известны в ближайшее время. Он снова обвинил Европу в «нежелании мира» и дерзко заявил, что она сможет участвовать в переговорах, когда ее «проснется совесть».

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