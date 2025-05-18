Переговоры двигаются к тому, что Путин и Трамп "разделят" Украину — Sky News

Трамп и Путин / Архивное фото / © Associated Press

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Мирные переговоры идут по пути к «разделению» Украины между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Такое мнение высказал аналитик Sky News по обороне и безопасности Майкл Кларк.

По его словам, Киев вынужден максимально использовать «неприемлемую ситуацию», когда вопросы мира и территории «решаются без его мнений».

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«Трамп и Путин должны выступить завтра, и Украина опасается, что любое так называемое мирное соглашение, созданное ими, на самом деле будет „соглашением-самоубийством — либо соглашайся, либо нет“.

Эксперт отмечает, что идея переговоров между двумя странами, одной из которых на этих переговорах нет, абсурдна.

«Это то, что в дипломатии называется распределением. Еще не дошло до этого, возможно, и не дойдет, но это путь, по которому мы идем. Именно туда мы направляемся», — предупредил Кларк.

Он прогнозирует, что в ходе телефонного разговора между Трампом и Путиным будет обсуждена необходимость саммита.

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Путин хочет быстрого проведения саммита, чтобы «выйти из своего статуса изгоя», но чем быстрее его доведут до этого, тем большее давление на него будут оказывать, чтобы он согласился на прекращение огня.

Эксперт отмечает, что, несмотря на разговоры о мире, россияне каждую ночь атакуют Украину ракетами и дронами, а также продвигаются вдоль всей линии фронта.

Между тем, говорит Кларк, Владимир Путин использует тот же язык, что и в нацистской Германии, утверждая, что регионы с русскоязычным населением должны быть частью России.

Ранее спецпредставитель Трампа Келлог заявил о «сильном мирном плане», который остановит убийства в Украине.

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