Вольфганг Ишингер / © Associated Press

Исполняющий обязанности главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что прямые переговоры европейцев с российским правительством пока бессмысленны.

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью Ишингера агентству Reuters, передает Укринформ.

По словам Ишингера, высокопоставленные российские политики неоднократно давали понять, что воспринимают европейцев как «васалов Соединенных Штатов» и заинтересованы прежде всего в диалоге с Вашингтоном.

Именно по этой причине, отметил он, представителей правительства России не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится с 13 по 15 февраля 2026 года.

Ишингер предположил, что российские чиновники все равно не приехали бы на форум и были бы освистаны 90 процентами других участников конференции.

«Мне жаль, но присутствие представителя российского правительства на конференции имеет мало смысла», — подчеркнул он.

Скептически Ишингер отнесся к предложению президента Франции Эммануэля Макрона провести прямые переговоры с главой Кремля Путином.

В то же время, он выразил надежду, что в будущем содержательные переговоры между Германией, европейскими странами и российской стороной снова станут возможными, что позволит вернуть представителей РФ к участию в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Но, к сожалению, сейчас мы еще не на этом этапе», — отметил Ишингер.

Он также сообщил, что даже в этом году пытался найти для конференции российских представителей с «серьезным интеллектуальным, политическим или военным опытом», которые при этом не были бы «классическими оппозиционерами», однако таких кандидатур не нашлось.

Отдельно Ишингер обратил внимание, что на форум в Мюнхене приглашен министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, хотя подтверждение его участия пока не получено.

Кроме того, он считает, что правительство Германии на фоне агрессивной войны России против Украины должно предоставить дополнительное вооружение Польше.

По словам Ишингера, этот партнер по ЕС и НАТО сейчас «чем-то вроде фронтового государства» и играет роль, подобную той, которую Германия имела до завершения холодной войны в начале 1990-х годов.

«Мы могли бы предоставить нашим польским друзьям все это бесплатно, чтобы укрепить их обороноспособность», — заявил он.

Ишингер уточнил, что речь идет, в частности, о «подлодке, фрегате или, возможно, каком-то военном оборудовании», подчеркнув, что такой шаг будет стоить бюджету ФРГ денег, но станет «невероятно хорошей инвестицией с точки зрения политической мудрости».

