Переговоры и передача тел: Путин утверждает, что Россия хочет "завершить конфликт на Украине мирным путем"

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация на гуманитарном треке в переговорах с Украиной такова, что имеет смысл продолжать эти переговоры.

Об этом он заявил во время встречи с представителями информационных агентств.

Собрали для вас цитаты российского руководителя по этому поводу:

Реклама

Россия хочет завершить "конфликт на Украине как можно быстрее, лучше – мирным путем".

Путин подтвердил готовность РФ отдать Киеву еще 3 тыс. тел украинских военных, назвал это печальными цифрами.

Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении нового раунда после 22 июня, сообщил Владимир Путин.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя .