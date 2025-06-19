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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Переговоры и передача тел: Путин утверждает, что Россия хочет "завершить конфликт на Украине мирным путем"

Путин заявил о возможности продления гуманитарных переговоров с Украиной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация на гуманитарном треке в переговорах с Украиной такова, что имеет смысл продолжать эти переговоры.

Об этом он заявил во время встречи с представителями информационных агентств.

Собрали для вас цитаты российского руководителя по этому поводу:

  • Россия хочет завершить "конфликт на Украине как можно быстрее, лучше – мирным путем".

  • Путин подтвердил готовность РФ отдать Киеву еще 3 тыс. тел украинских военных, назвал это печальными цифрами.

  • Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении нового раунда после 22 июня, сообщил Владимир Путин.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя .

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