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Переговоры и передача тел: Путин утверждает, что Россия хочет "завершить конфликт на Украине мирным путем"
Путин заявил о возможности продления гуманитарных переговоров с Украиной.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация на гуманитарном треке в переговорах с Украиной такова, что имеет смысл продолжать эти переговоры.
Об этом он заявил во время встречи с представителями информационных агентств.
Собрали для вас цитаты российского руководителя по этому поводу:
Россия хочет завершить "конфликт на Украине как можно быстрее, лучше – мирным путем".
Путин подтвердил готовность РФ отдать Киеву еще 3 тыс. тел украинских военных, назвал это печальными цифрами.
Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении нового раунда после 22 июня, сообщил Владимир Путин.
Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя .