Переговоры идут тяжело, потому что РФ еще не осознала всю глубину своего падения – Подоляк

Переговоры идут тяжело, потому что РФ еще не осознала всю глубину своего падения – Подоляк

При этом он отметил прогресс в рабочих подгруппах.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с Россией по прекращению войны идут тяжело и пока этот процесс не такой, как хотелось бы украинской стороне.

Об этом Подоляк рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Переговоры идут тяжело. Поэтому раскрывать детали пока, конечно, нельзя. В начале российская сторона говорила на языке ультиматумов. Сейчас она более конструктивна, есть основа для диалога. Хотя россияне и дальше продолжают находиться в плену своих пропагандистских штампов и иллюзий", – рассказал советник главы ОП.

Он добавил, что принципиальные позиции Украины неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский. Это прекращение огня, максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины, территориальная целостность и суверенитет Украины. И обязательно – четкие, юридически закрепленные гарантии безопасности со стороны ряда стран, обладающих весомым военным потенциалом, чтобы не допустить повторения этой войны в будущем.

"РФ еще не осознала всю глубину своего падения. Когда Россия постигнет до конца силу Украины и силу международных санкций, переговоры станут более конструктивными", – ответил Подоляк на вопрос о том, почему переговоры идут тяжело?

Он также объяснил, что имеет в виду, говоря о "глубине падения России":

Во-первых, России удалось создать себе образ монстра, которого нужно бояться. Но образ военной силы РФ потерпел крах.

Во-вторых, падение репутации как ответственного члена международного сообщества. Эта репутация тоже разрушена.

В-третьих, падение как член экономического сообщества. Мир хочет разорвать экономическую и финансовую систему сотрудничества с Россией.

Четвертое – РФ падает в глазах своей элиты.

Пятое и самое важное: падение нравственного авторитета. Россия показала, что вся ее великая культурная традиция ныне имеет лицемерное звучание. Это будет для России очень глубинное падение.

"При этом культура была не только имперской. Она говорила и о человеке, о человеческих страданиях. Но на сегодняшний день это кончилось. Ведь что это за культура, которая формирует нацию, которая нападает на соседа, бомбит города и убивает детей?" – заметил советник главы президентского офиса.

В то же время, Подоляк отметил определенный прогресс в рабочих подгруппах.

"Пока прогресс не такой, как нам бы хотелось. Однако мы не будем разменивать ситуативные успехи на глобальные инструменты безопасности", – сказал он.

"Российская сторона любит сливать СМИ какую-то информацию, какие-то версии по переговорам, надеясь в нашей стране, где идет открытая дискуссия, вызвать спекуляции, эмоции и конфликты", — добавил советник главы ОП.

Напомним, Подоляк также выразил убеждение, что только президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут решить вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.