Переговоры между Россией и США могут состояться уже сегодня

Песков не уточнил, состоится ли личная встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Россия планирует провести встречу с представителями США в четверг-пятницу, 13-14 марта.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, 13 марта состоятся контакты между сторонами, однако детали переговоров станут известны позже. В то же время Песков не уточнил, состоится ли личная встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

О подготовке переговоров также заявил самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко, отметив, что контакты между США и Россией ожидаются "сегодня – завтра". Однако никаких подробностей относительно формата или темы обсуждения он не предоставил.

Ранее военный эксперт Петр Черник выразил мнение о том, что глава Кремля Владимир Путин откажется идти на мирное соглашение и 30-дневное прекращение огня.