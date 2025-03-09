Переговоры между США и Украиной: Рубио летит в Саудовскую Аравию – что известно

Рубио встретится с украинскими официальными лицами, чтобы обсудить окончание войны.

На этой неделе государственный секретарь США Марко Рубио встретится с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии.

Об этом передает CNN со ссылкой на пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс.

Марко Рубио будет находиться в городе Джидда, Саудовская Аравия, с понедельника по среду этой недели, чтобы встретиться со своими украинскими коллегами.

Во время поездки Рубио встретится с украинскими официальными лицами, чтобы продвигать цель президента Трампа прекратить российско-украинскую войну.

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Находясь в Джидде, Рубио также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Они обсудят общие интересы в регионе и укрепление американо-саудовских отношений, добавила представитель Госдепартамента Темми Брюс.

Затем Рубио отправится в Канаду, чтобы встретиться со своими коллегами из G7.

Ранее Марко Рубио по итогам разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Дональд Трамп намерен как можно скорее завершить войну.

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