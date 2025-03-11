Переговоры между США и Украиной: стороны представят совместное заявление – Financial Times

Ожидается, что украинская команда представит официальным лицам США предложение о частичном прекращении огня.
США и Украина по завершении переговоров в Саудовской Аравии представят совместное заявление о результатах дискуссий.
Об этом пишет The Financial Times.
По информации издания, американская и украинская делегации завершили важные переговоры в Саудовской Аравии, поскольку Киев пытался наладить сложные отношения с Вашингтоном и возобновить поставки американского оружия и обмен разведданными.
Отмечается, что обе стороны выступят с общим заявлением, в котором будут суммировать день дискуссий, которые должны развернуться вокруг предложения Украины относительно частичного прекращения огня в войне с Россией, а также перспективного соглашения с США по украинским минеральным ресурсам.
Ожидается, что украинская команда представит официальным лицам США предложение о частичном прекращении огня, согласно которому Украина и Россия воздержатся от ударов беспилотниками и ракетами большой дальности, атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и военных действий в Черном море.
Продолжение переговоров на следующий день не планируется.
По информации CNN, переговоры в Джидде между чиновниками США и Украины о прекращении войны в Украине продолжались более восьми часов.
Ранее у СМИ появилась информация, чем закончился первый раунд переговоров США и Украины в Джидде.
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