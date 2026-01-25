Переговоры между США, Украиной и РФ в Абу-Даби: эксперт оценил результат встреч

Переговоры / © Getty Images

Несмотря на заявления о конструктивном характере переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби, реальный прогресс они не демонстрируют. Позиция Кремля остается неизменной и не имеет перспектив для Киева.

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний в эфире "Мы Украина".

Почему переговоры безрезультатны

Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что нынешний переговорный процесс не демонстрирует реального прогресса, а участие Украины в нем в значительной степени связано с инициативой президента США.

По его словам, Киев согласился на переговоры, учитывая желание президента Соединенных Штатов обсудить мирный план, обнародованный 20 ноября. В то же время Россия, отмечает эксперт, не изменила свою позицию и продолжает выдвигать требования, неприемлемые для Украины. Путин не отступит от публичной позиции.

«Для прекращения огня Украина должна выйти из четырех областей, отказаться от НАТО и следовать так называемым стамбульским соглашениям» (сокращать армию, не иметь тяжелого вооружения, признавать Крым, Донбасс). От этого он не отступит. Пока Путин у власти — россияне будут настаивать именно на этом. Ничего другого не будет», - подчеркнул эксперт.

По его убеждению, в нынешних условиях говорить о реальных договоренностях или компромиссах не приходится, поскольку позиция Кремля базируется не на поиске мира, а на ультимативных требованиях.

Ранее мы сообщали, что 23-24 января между США, Украиной и Россией прошли переговоры в Абу-Даби.

СМИ узнали, что переговоры показали неоднородную динамику. С одной стороны стороны существенно продвинулись в обсуждении военного кейса, с другой — территориальные споры остаются в «тупике»

Американские чиновники назвали встречу в Абу-Даби «критическим шагом к следующей фазе переговоров». В Вашингтоне не исключают, что в случае дальнейшего прогресса процесс может в конечном итоге привести к личной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина — впервые за многие годы.

Речь идет о том, что переговоры могут быть проведены непосредственно в Москве или Киеве.

«Мы считаем, что такие встречи должны пройти перед саммитом лидеров. Мы не думаем, что до этого далековато. Если мы и дальше будем двигаться по нынешнему пути, то придем к этому», — подчеркнул американский чиновник.