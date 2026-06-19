Переговоры между Украиной и РФ: Макрон заявил, что Евросоюз не будет выступать в роли посредника

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский Союз не должен выступать посредником в переговорах между Украиной и Россией. По его словам, сейчас всем следует думать только о том, как сильнее помочь Киеву и сильнее надавить на Москву.

Об этом Макрон заявил на итоговой пресс-конференции после саммита ЕС, сообщает корреспондент «Радио Свобода».

«Европейцы не являются посредниками. Мы на стороне Украины. Мы оказываем ей помощь и поддержку и ввели санкции против России», — подчеркнул Макрон.

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По его словам, на саммите европейские лидеры провели «очень четкую дискуссию» относительно возможных будущих переговоров. Президент Франции добавил, что когда дело дойдет до мирного процесса, Европа обязательно должна присутствовать за столом переговоров. Ведь это напрямую касается её собственной безопасности, средств, которые она выделяет Украине, и расширения самого Евросоюза.

Кроме того, он отметил, что после встречи «Большой семерки» ситуация изменилась. Соединённые Штаты — впервые после того, как Дональд Трамп вновь стал президентом — начали действовать более слаженно с Европой в вопросах, касающихся Украины.

«Американцы впервые после избрания президента Трампа заявили: мы на вашей стороне, мы поддерживаем Украину, будем поддерживать её ещё сильнее и ужесточать санкции против России», — заявил Макрон.

Поэтому, как отметил Макрон, сейчас ещё рано спорить о том, кто именно будет вести переговоры с Россией от имени Европы. Он пояснил, что сейчас вопрос вообще не в том, кто или когда начнет эти переговоры, ведь европейцы со своей позицией уже определились. Теперь слово за Россией — она должна показать, когда будет готова к диалогу.

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Кроме того, французский лидер уверен, что наряду с руководством Евросоюза в переговорах должны участвовать и отдельные европейские страны. Именно они будут играть ключевую роль в предоставлении будущих гарантий безопасности Украине.

Макрон также напомнил, что Владимир Зеленский несколько дней назад лично обратился к лидерам Франции, Германии и Великобритании с просьбой присоединиться к этой дипломатической работе.

В то же время президент Франции подчеркнул, что приоритетами для ЕС остаются: военная помощь Украине, поддержка украинской энергосистемы в преддверии предстоящих холодов и ужесточение экономических санкций против Москвы.

«Наш приоритет — военная помощь Украине и поддержка её энергетики. Это также усиление давления на Россию и наша готовность прислушаться к сигналу со стороны России, если она будет готова к серьёзным переговорам, чего до сих пор не было», — резюмировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Ранее Макрон рассказал, как президент США Дональд Трамп изменил своё мнение об Украине после прихода к власти.

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