Переговоры между Украиной и РФ: Подоляк рассказал о статусе Крыма

Переговоры между Украиной и РФ: Подоляк рассказал о статусе Крыма

Крым – это отдельный пункт переговоров между Украиной и РФ.

Украина предлагает в течение 15 лет совместно с РФ разработать договоренности о статусе Крыма и его принадлежности.

Об этом 29 марта после переговоров с Россией сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"По Крыму — это отдельный пункт договора, в котором мы должны зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. Мы предлагаем, что пока будут продолжаться переговоры между РФ и Украиной, Россия не будет использовать военные или вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос полуострова", – сказал Подоляк.

Напомним, утром 29 марта в турецком Стамбуле начались украино-российские переговоры. Украинская делегация потребует забрать российские войска с территории Украины и прекратить войну. По предварительной информации, переговоры пройдут в несколько раундов и могут длиться не один день.

Читайте также: