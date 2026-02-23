Переговоры между Украиной и Россией едва не сорвались: известны детали

Реклама

Переговоры между Украиной и Россией чуть не сорвались после покушения на заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ Владимира Алексеева. В этом россияне традиционно пытаются найти «украинский след».

Об этом говорится в статье УП «В шаге от встречи Зеленского, Трампа и Путина. Что происходит на мирных переговорах»

«По данным УП, покушение на заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ – ред.) Владимира Алексеева в Москве чуть не сорвало переговоры. В тот момент российскую делегацию возглавлял руководитель ГРУ Игорь Костюков. Власти РФ мгновенно обвинили в инциденте Украину, но Киев отрицает свою причастность», — говорится в материале.

Реклама

Как отмечает издание, хотя покушение фактически приостановило переговоры на несколько дней, впоследствии их удалось возобновить. Кремль продолжает искать виновных, но Украина категорически отрицает какую-либо связь с нападением.

Ранее мы писали о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Да, по нему открыли огонь возле жилого дома. Генерал был ранен и госпитализирован. ФСБ РФ задержала двух подозреваемых в покушении. По информации украинских источников, Алексеев отвечал за разведданные и удары по объектам в Украине, а также касался деятельности ППК «Вагнера». Российская сторона считала покушение угрозой своим переговорам и активно занималась поиском виновных.