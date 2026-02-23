- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1108
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры между Украиной и Россией едва не сорвались: известны детали
Журналисты обнародовали информацию об инциденте с покушением на генерала в Москве, который едва не сорвал переговоры между Украиной и РФ.
Переговоры между Украиной и Россией чуть не сорвались после покушения на заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ Владимира Алексеева. В этом россияне традиционно пытаются найти «украинский след».
Об этом говорится в статье УП «В шаге от встречи Зеленского, Трампа и Путина. Что происходит на мирных переговорах»
«По данным УП, покушение на заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ – ред.) Владимира Алексеева в Москве чуть не сорвало переговоры. В тот момент российскую делегацию возглавлял руководитель ГРУ Игорь Костюков. Власти РФ мгновенно обвинили в инциденте Украину, но Киев отрицает свою причастность», — говорится в материале.
Как отмечает издание, хотя покушение фактически приостановило переговоры на несколько дней, впоследствии их удалось возобновить. Кремль продолжает искать виновных, но Украина категорически отрицает какую-либо связь с нападением.
Ранее мы писали о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Да, по нему открыли огонь возле жилого дома. Генерал был ранен и госпитализирован. ФСБ РФ задержала двух подозреваемых в покушении. По информации украинских источников, Алексеев отвечал за разведданные и удары по объектам в Украине, а также касался деятельности ППК «Вагнера». Российская сторона считала покушение угрозой своим переговорам и активно занималась поиском виновных.