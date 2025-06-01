Переговоры между Украиной и Россией: Келлог сказал, к чему должны быть готовы стороны

Кот Келлог / © Associated Press

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В переговорах между Украиной и Россией стороны должны быть готовы к уступкам. РФ до сих пор не предоставила Трампу условия по прекращению огня.

Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине генерал Кит Келлог в эфире Fox News.

Келлог в разговоре подчеркнул, что россияне до сих пор не выполнили обещание предоставить США свои условия перед следующим раундом переговоров в Стамбуле.

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«Как нам объединить их, пока мы не дойдем до того, что я называю прекращением огня?

Он считает это безрассудством, потому что президент изложил «очень разумный план», который привезли из Лондона.

«Мы разработали то, что я называю технической задачей (термин, который я использую). Русские называют их меморандумами. Вот как это выглядит», – отметил Келлог.

Специальный посланник привел пример конструктивного диалога и прогресса между Россией и Украиной – обмен пленными.

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«Все должны быть готовы к уступкам. К примеру, сказать: "Ладно, я готов отказаться от этой части дискуссии, чтобы мы дошли до конечного результата". И именно здесь диалог должен быть очень важным. Покажите мне, что вы можете сказать: "Я готов сделать этот трудный шаг к снижению уровня насилия". И это было сделано между Мединским и Умеровым с украинской стороны. И это было важно. Я имею в виду освобождение тысячи пленных с каждой стороны», – добавил Келлог.

Также он задел вопрос безразличия РФ к колоссальным потерям.

«Если мы говорим об украинских и российских военных, погибших и раненых — это более 1,2 миллиона. Это потрясающая цифра. Это то, что мы не можем постичь. Русские исторически поглощали такие потери, и глазом не моргали. И это меня немного пугает. Мы должны остановить это убийство», – призывает спецпредставитель.

Ранее Келлог заявил, что Стиву Виткоффу следует обратиться к лидерам стран Европы , чтобы лучше понять, можно ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

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Журналист напомнил Киту Келлогу, что Стив Виткофф заявил, что не верит в намерения Путина захватить всю Европу и считает, что европейцы тоже начинают это понимать. В то же время он усомнился, можно ли доверять российскому лидеру, учитывая предварительные договоренности с ним.

«Я бы посоветовал Стиву поговорить с канцлером Германии Мерцем, президентом Франции Макроном, является премьер-министр Великобритании Стармер. Они видят мир несколько по-другому. Они обитают в этой обстановке, а это сложная обстановка. И они думают, что находятся в опасности», – объяснил спецпосланник Трампа.