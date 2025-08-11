Переговоры на Аляске: генсек НАТО опроверг риск "награды" для Путина

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте возразил, что будущее соглашение при посредничестве США может в конце концов вознаградить лидера РФ Владимира Путина за его вторжение в Украину.

Об этом он сказал в эфире телеканала ABC News.

Рютте комментировал позицию бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, критически оценившего подход Трампа к отношениям с Путиным.

«Я думаю, что Трамп уже совершил несколько ошибок, во-первых, проведя эту встречу на американской земле, легитимировав лидера-изгоя государства-изгоя. Во-вторых, он позволил Путину получить преимущество первого хода, положив свой мирный план на стол первым», — сказал Болтон.

«Нет, я не думаю, что такой риск (вознаграждение России за вторжение — ред.) существует. Со всем моим уважением к Джону, и прошу передать ему мои лучшие пожелания. Но я бы не согласился с ним по этому вопросу», — сказал Рютте.

По его словам, Трамп оказывает невероятное давление на Россию.

«То, что произошло на прошлой неделе, дополнительные 25% пошлины на Индию, ведь мы знаем, что Индия является одним из крупнейших покупателей нефти и других материалов из России. И это оказывает огромное потенциальное влияние на индийскую экономику, и это заставляет их быть гораздо более четкими с Москвой относительно того, что они ожидают от Путина, когда дело доходит до войны в Украине», — прокомментировал он.

«А также тот факт, что он снова открыл шлюзы, когда речь идет о поставках летального оружия в Украину, которое оплачивают европейцы, но поставляют американцы. Итак, все это четкое свидетельство того, что президент Трамп абсолютно решительно настроен довести эту войну до конца, а также продолжать оказывать максимальное давление на Путина», — добавил Рютте.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.