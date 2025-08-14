Переговоры на Аляске: The Economist раскрыл, что Трамп может предложить Путину

Роезидент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

На Аляске уже в пятницу, 15 августа, состоятся переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. В Европе все еще есть опасения, что американский лидер будет настаивать на обмене территориями, что трудно будет реализовать Владимиру Зеленскому, которого за столом переговоров не будет.

Об этом пишет The Economist. По информации издания, переговоры между Трампом и Путиным будут выходить за пределы прекращения огня в Украине, хотя этот вопрос и является главным в повестке дня.

Журналисты говорят, что одной из потенциальных тем саммита является углубление нормализации дипломатических и деловых отношений между Вашингтоном и Москвой, включая отмену санкций. Отмечается, что к такому восстановлению отношений стремится Путин.

Реклама

«Другой темой является сотрудничество в Арктике, например, в энергетической сфере, возобновление дискуссий, которые, как сообщается, прошли в феврале, когда российские чиновники стремились завоевать расположение американского бизнеса. Какие предложения по миру в Украине может сделать Россия менее очевидно», — говорится в материале.

Издание утверждает, что в июле состоялись тайные переговоры между Украиной и РФ, «сблизив стороны больше, чем они были в течение некоторого времени». Но потом Трамп «потерял терпение» из-за того, что Путин затягивал с прекращением войны и начал угрожать санкциями. Авторы считают, что ультиматум Трампа мог отражать влияние Кита Келлога, генерала в отставке и посланника президента по Украине.

Но в Белом доме было и другое крыло, которое имело другое видение соглашения с Россией.

«Стив Виткофф, давний партнер в сфере недвижимости, которого Трамп назначил еще одним специальным посланником, 6 августа совершил необъявленный визит в Москву. Он, похоже, сделал предложения, сместившие переговоры в сторону предложений, гораздо менее приемлемых для Украины. Виткофф выступает за заключение крупного соглашения между Америкой и Россией. Его участие в переговорах обычно было в ущерб Украине. Она также отметилась чрезвычайной некомпетентностью», — пишут журналисты.

Реклама

Издание напомнило, что согласно сообщениям, Виткофф не до конца понял предложение правителя РФ относительно «обмена» территории на Донбассе, которое контролирует Украина, на обещание не нападать на другие регионы — «получить территории, которые его армия не смогла завоевать, в обмен на слова».

«У Путина есть опыт предоставления „уступки“, направленных на раскол украинского единства. Каким-то образом, дискуссия о признании Украиной контроля России над оккупированной территорией превратилась в разговоры о предоставлении России еще больших уступок», — добавляет The Economist.

Концепция обмена территориями оговаривается с прошлого года. Тогда Силы обороны Украины удерживали позиции в Курской области России. Но с тех пор украинские войска вышли почти со всей занимавшей территории, что сделало это предложение «беспредметным», пишут авторы. Но идея обмена территориями, судя по всему, остается жива в Вашингтоне.

Источники журналистов сообщают, что последние предложения Украины имеют одно четкое условие: перед любыми переговорами о передаче территории должно быть достигнуто полное прекращение огня. И один из источников предупредил, что что-нибудь другое откроет «ящик Пандоры».

Реклама

Такая позиция не устраивает американцев, которые призывают Украину сделать встречное предложение, включающее часть ее собственной территории.

13 августа состоялся виртуальный саммит между Трампом и европейскими лидерами, где находился и президент Украины Владимир Зеленский. В ходе этой конференции «пытались создать единый фронт для противостояния такому давлению», говорится в материале.

Европейцы согласились, что любые переговоры должны предшествовать перемирию, что Украина должна иметь место за столом переговоров и что она получит гарантии безопасности в любом соглашении. Мерц заявил, что Трамп «в основном разделяет» позицию Европы и Украины, не уточнив, какие именно позиции он не поддерживает. Однако союзники Украины все еще опасаются, что американский президент будет настаивать на обмене территориями, что трудно будет реализовать Зеленскому. В последние дни Трамп вернулся к своей старой привычке обвинять президента Украины в российском вторжении», — резюмирует The Economist.

Напомним, 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.