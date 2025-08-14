Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести дополнительные санкции против России, если встреча на Аляске «не завершится хорошо».

Об этом сообщает CNN.

«Да, я бы так и сделал… Если этот вопрос не будет решен», — сказал он, имея в виду войну в Украине.

На вопрос о том, предложит ли он России экономические стимулы во время встречи, Трамп отказался.

«Ну, я бы предпочел не говорить, потому что не хочу публично раскрывать свою позицию, но…, экономические стимулы — и, возможно, демотивирующие факторы — в определенной степени важнее», — сказал он.

«Мы сделаем все возможное, и я думаю, что в конце концов у нас будет хороший результат», — подытожил глава Белого дома.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным.

Также Трамп уверен, что Путин готов к заключению соглашения.