- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 337
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры на Аляске: Трамп дал обещание — что он сказал
Трамп дал обещание по поводу завтрашней встречи с Путиным на Аляске.
Президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести дополнительные санкции против России, если встреча на Аляске «не завершится хорошо».
Об этом сообщает CNN.
«Да, я бы так и сделал… Если этот вопрос не будет решен», — сказал он, имея в виду войну в Украине.
На вопрос о том, предложит ли он России экономические стимулы во время встречи, Трамп отказался.
«Ну, я бы предпочел не говорить, потому что не хочу публично раскрывать свою позицию, но…, экономические стимулы — и, возможно, демотивирующие факторы — в определенной степени важнее», — сказал он.
«Мы сделаем все возможное, и я думаю, что в конце концов у нас будет хороший результат», — подытожил глава Белого дома.
Напомним, что Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным.
Также Трамп уверен, что Путин готов к заключению соглашения.