"Переговоры не являются простыми и приятными. Но они необходимы", — Зеленский

У президента Украины был телефонный разговор с президентом Франции.
Президент Владимир Зеленский продолжает переговорный процесс с президентами, премьер-министрами, политиками из многих стран, чтобы те давили на Россию, которая пошла войной против Украины. В субботу Зеленский переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Говорил с президентом Франции Макроном. О нашем взаимодействии. О поиске решения для мира, для освобождения наших территорий. Для спасения наших людей", — сказал Зеленский в ночном видеообращении 20 марта.
Он добавил, что "переговоры не являются простыми и приятными. Но они необходимы. Потому что это – о жизни. Украина всегда искала мирное решение. Тем более мы заинтересованы в мире сейчас. Потому что мы считаем каждого убитого. Потому что это для нас имеет значение - каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом. Потому что мы – украинцы, и для нас человек – бесценный".
В субботу Зеленский также выступил перед парламентом Швейцарии, которая присоединилась к санкциям, которые Евросоюз ввел против России.
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