Переговоры о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме: Арахамия сообщил детали

Переговоры о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме: Арахамия сообщил детали

Украинская сторона не меняла своей позиции, подчеркнул политик.

Глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщил, что переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

Об этом он написал в Сети 12 апреля.

Арахамия подчеркнул, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Также читайте Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик

"Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", – добавил глава украинской делегации.

Напомним, 7 апреля Лавров заявил, что Украина якобы представила новый проект соглашения с РФ и в нем есть "уход от важнейших предложений", которые украинская и российская стороны зафиксировали на встрече в Стамбуле 29 марта.

Читайте также: