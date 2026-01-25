Переговоры о мире: аналитик спрогнозировал, когда наступит переломный момент

Переговоры продолжались несколько дней / © Getty Images

Украина находится в шаткой позиции с ограниченным запасом прочности, поэтому не может рисковать даже кратковременным прекращением поставок оружия. Именно поэтому украинское руководство продолжает участие в переговорном процессе.

Такое мнение высказал аналитик Рады внешней политики «Украинская призма» Евгений Костогрызов «24 Канала».

Он считает, что переломный момент может наступить после выборов в Конгресс США в ноябре, когда демократическое большинство сможет блокировать неблагоприятные для Украины решения президента Трампа.

«Сохранение текущего статуса переговоров менее рискованно в краткосрочной перспективе. Выход из переговорного процесса и отказ от участия несет существенные риски. Трамп может помешать поставкам оружия в Украину, но это будет рискованно и для него, поскольку крупные американские оборонные корпорации, являющиеся донорами Республиканской партии, этого не одобрят. Наше военно-политическое руководство избрало курс во избежание рисков», — отметил Костогрызов.

Напомним, 24 января трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) завершились. Об этом сообщила журналистам спикер секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.

По ее словам, переговоры пока завершились без продления.

В то же время журналист Axios Барак Равид пишет, что следующий раунд состоится в Абу-Даби на следующей неделе. Украинские чиновники описали ему переговоры как «положительные» и «конструктивные».

Переговоры в Абу-Даби проходили 23—24 января в трехстороннем формате при посредничестве Соединенных Штатов и стали первыми прямыми контактами с участием представителей Украины, России и США с начала полномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский говорил, что вопрос Донбасса будет ключевым на этой встрече.