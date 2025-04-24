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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Переговоры о мире: Дуда заявил о необходимости уступок со стороны Украины

Польский президент считает, что и Киев, и Москва должны в чем-то уступить.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Президент Польши Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда. / © Associated Press

Украине придется пойти на некоторые компромиссы в мирных переговорах с Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews .

"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну. Потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", - сказал польский лидер.

По его словам, Украина также "должна будет в известном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет". Впрочем, в какой степени, "затрудняюсь ответить на этом этапе", подчеркнул Дуда.

"Американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортен ни одной из сторон", - высказался польский президент.

Напомним, в России цинично обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в "срыве переговоров".

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