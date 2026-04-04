Переговоры о мире: какие результаты возможны до Пасхи

Переговоры о мире в Украине

Результатом мирных переговоров, которые, несмотря на все продолжаются, может стать очередной обмен пленными перед Пасхой.

Об этом сообщил народный депутат народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии «24 каналу».

По его словам, переговоры по завершению войны не всегда происходят в трехстороннем формате. В частности, недавно украинская делегация посетила США для встречи с американскими переговорщиками.

«Переговоры продолжаются, они происходят как в дистанционном формате, так и во время личного визита делегаций», — заверил Федор Вениславский.

Нардеп отметил, что перспективы быстрого завершения войны не очень оптимистичны. Он подчеркнул, что это станет возможным тогда, когда условия прекращения боевых действий не будут противоречить Конституции Украины, то есть не будут предусматривать признание оккупированных территорий российскими и вывод украинских войск с Донбасса.

«Для нас это недопустимо, это „красные линии“. Территории признаются в соответствии с международным правом временно оккупированными и других вариантов быть не может», — сказал Вениславский.

Он добавил, что все остальное может быть предметом переговоров, а из России поступают сигналы, что Кремль готов к их продолжению.

Напомним, трехсторонняя встреча пока откладывается из-за смещения фокуса внимания Соединенных Штатов на события в Иране. Кроме того, стороны пока не пришли к согласию относительно места проведения переговоров.

Ранее сообщалось, что во время визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию были проведены переговоры о посредничестве этой страны в обмене пленными между Россией и Украиной.