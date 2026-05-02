Переговоры о мире: когда состоится визит делегации США в Киев

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / © Getty Images

Реклама

Украина ожидает ответа от американской стороны относительно визита делегации США в Киев для продолжения переговоров по мирному урегулированию войны. Задержка визита связана с тем, что внимание администрации Дональда Трампа сейчас приковано к ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил заместитель посла Украины в США Денис Сеник в комментарии журналистам, передают Новости.LIVE.

«Мы надеемся, что ситуация на Ближнем Востоке скоро завершится и мы сможем вернуть фокус внимания к Украине», — подчеркнул он.

Реклама

По словам украинского дипломата, приоритеты Украины не изменились: войну нужно закончить справедливым миром и сделать так, чтобы она никогда не повторилась снова. А для этого, подчеркнул Денис Сеник, должны быть сильные гарантии безопасности.

«Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем, что думают россияне по этому поводу. Мы готовы сесть за стол переговоров», — добавил он.

Денис Сеник отметил, что команда президента Украины готова также к проведению трехсторонней встречи на уровне лидеров.

Визит посланцев Трампа в Киев — что известно

Напомним, издание Kyiv Independent сообщило, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают визит в Украину, поскольку в Вашингтоне есть опасения, что новые переговоры не дадут результата. Чиновник Белого дома сообщил изданию, что визит все еще обсуждается, но подчеркнул, что «он еще не запланирован».

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не преувеличивать значение возможного визита американских переговорщиков в Киев. переговоры с американской стороной продолжаются, в частности в телефонном формате. В то же время он подчеркнул, что главной преградой для окончания войны остается позиция России.

В Киеве ранее заявляли, что ожидают приезда американской делегации, в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. По словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, визит может состояться после Пасхи.

Также сообщалось, что Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу. Стороны планируют либо трехсторонние переговоры, либо приезд американской делегации в Киев, после чего она отправится в Москву.

Новости партнеров