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Переговоры о мире: когда запланирована следующая встреча в Стамбуле — Зеленский ответил
По словам Зеленского, планируется новый обмен пленными и встреча с российской стороной в Турции.
Следующая встреча с российской стороной в Турции намечена на среду, 23 июля.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.
Зеленский сообщил, что разговаривал с новым секретарем СНБО Рустемом Умеровым, с которым обсудил подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной.
«Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — сказал глава государства.
Ранее о том, что встреча между Украиной и РФ состоится в среду или в четверг, сообщили турецкие СМИ.
В то же время, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что конкретных дат еще нет.