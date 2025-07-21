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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Переговоры о мире: когда запланирована следующая встреча в Стамбуле — Зеленский ответил

По словам Зеленского, планируется новый обмен пленными и встреча с российской стороной в Турции.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Следующая встреча с российской стороной в Турции намечена на среду, 23 июля.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

Зеленский сообщил, что разговаривал с новым секретарем СНБО Рустемом Умеровым, с которым обсудил подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной.

«Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — сказал глава государства.

Ранее о том, что встреча между Украиной и РФ состоится в среду или в четверг, сообщили турецкие СМИ.

В то же время, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что конкретных дат еще нет.

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