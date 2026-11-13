Кушнер, Зеленский, Уиткофф / © Associated Press

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Российский диктатор Путин согласился на участие Европы в переговорах по завершению войны в Украине.

Об этом заявили посланец Трампа Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Дублине.

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Зять Трампа рассказал, что в последние несколько месяцев американская сторона очень тесно сотрудничала с европейцами.

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«Мы не можем заключить соглашение без участия европейцев за переговорным столом. Мы говорили президенту Путину, что считаем это очень важным. И президент Зеленский был очень решительным сторонником этого, и он говорил об этом с самого начала. И я думаю, что нам удалось добиться этого с президентом Путиным, и он готов попробовать», — заявил Кушнер.

По его словам, как с российской, так и с европейской стороны раздается немало публичных заявлений. Кушнер надеется, что во время непосредственных встреч стороны смогут обсудить эти вопросы в более спокойной атмосфере, подробно рассматривая каждую проблему.

«Из того, что мы слышим от людей, можно сделать вывод: они стремятся к завершению этой войны. Она длится уже очень долго и, безусловно, коснулась многих людей», — подытожил он.

В свою очередь президент Зеленский подчеркнул, что Европа также должна участвовать в следующих мирных переговорах как полноценная сторона.

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«У них (европейцев — Ред.) будет голос. Это важно для нас, потому что война идет в Европе», — объяснил свою позицию глава государства.

Он хочет вовлечь Европу в переговоры, в частности, чтобы обсудить гарантии безопасности и восстановления Украины.

Напомним, в четверг поздно вечером Владимир Зеленский и глава СВР Рустем Умеров на аэродроме вблизи Дублина провели переговоры с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер принимали участие в переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби 10-11 ноября.

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После этого посланники Трампа приехали на разговор с Владимиром Путиным.

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