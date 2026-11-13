ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
86
Время на прочтение
2 мин

Переговоры о мире: Кушнер заявил о готовности Путина привлечь Европу — почему это важно

Посланник Трампа Кушнер и Владимир Зеленский сообщили об изменении позиции Кремля по формату переговоров.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кушнер, Зеленский, Уиткофф

Кушнер, Зеленский, Уиткофф / © Associated Press

Российский диктатор Путин согласился на участие Европы в переговорах по завершению войны в Украине.

Об этом заявили посланец Трампа Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Дублине.

Зять Трампа рассказал, что в последние несколько месяцев американская сторона очень тесно сотрудничала с европейцами.

«Мы не можем заключить соглашение без участия европейцев за переговорным столом. Мы говорили президенту Путину, что считаем это очень важным. И президент Зеленский был очень решительным сторонником этого, и он говорил об этом с самого начала. И я думаю, что нам удалось добиться этого с президентом Путиным, и он готов попробовать», — заявил Кушнер.

По его словам, как с российской, так и с европейской стороны раздается немало публичных заявлений. Кушнер надеется, что во время непосредственных встреч стороны смогут обсудить эти вопросы в более спокойной атмосфере, подробно рассматривая каждую проблему.

«Из того, что мы слышим от людей, можно сделать вывод: они стремятся к завершению этой войны. Она длится уже очень долго и, безусловно, коснулась многих людей», — подытожил он.

В свою очередь президент Зеленский подчеркнул, что Европа также должна участвовать в следующих мирных переговорах как полноценная сторона.

«У них (европейцев — Ред.) будет голос. Это важно для нас, потому что война идет в Европе», — объяснил свою позицию глава государства.

Он хочет вовлечь Европу в переговоры, в частности, чтобы обсудить гарантии безопасности и восстановления Украины.

Напомним, в четверг поздно вечером Владимир Зеленский и глава СВР Рустем Умеров на аэродроме вблизи Дублина провели переговоры с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер принимали участие в переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби 10-11 ноября.

После этого посланники Трампа приехали на разговор с Владимиром Путиным.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie