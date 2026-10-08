Переговоры о мире сорвались?: в Кремле заявили об отсутствии планов на встречу между США, Украиной и РФ

Переговоры о мире в Украине / © ТСН.ua

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Россия пока не планирует возобновлять трехсторонние переговоры по вопросу о прекращении войны против Украины с участием Вашингтона и Киева.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит The Moscow Times.

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По словам российского дипломата, у Москвы нет актуальных планов по проведению новых встреч в трехстороннем формате.

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«На сегодняшний день нет никаких актуальных планов по проведению контактов в этом формате. Что будет дальше, зависит не от нас», — заявил Рябков.

В то же время он безосновательно возложил ответственность за прекращение таких контактов на Украину, заявив при этом, что Москва якобы по-прежнему готова к возобновлению переговоров.

Ранее Кремль допускал возможность проведения новой трехсторонней встречи в октябре. 25 сентября Владимир Путин заявлял, что предложения о возобновлении переговорного процесса остаются «на столе», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва рассчитывает на встречу с участием США и Украины. Украинская сторона также говорила о возможности проведения нового раунда переговоров.

Однако впоследствии в Кремле заявили об отсутствии предпосылок для возобновления мирного переговорного процесса. По данным The Moscow Times, на позицию Москвы, в частности, повлияло подписание президентом США Дональдом Трампом закона о новых санкциях против России. Песков тогда заявил, что такие шаги затрудняют дипломатические усилия.

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В 2026 году трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США проходили в январе–феврале — дважды в Абу-Даби и один раз в Женеве. ОАЭ и Швейцария заявляли о готовности вновь предоставить площадку для новых переговоров.

Заявление Рябкова прозвучало на фоне оценки госсекретаря США Марко Рубио, который 8 октября заявил, что война находится в «стратегическом тупике», а перспектив завершения конфликта дипломатическим путем пока не видно. В то же время Рубио подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему готов содействовать заключению мирного соглашения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с оценкой Рубио о дипломатическом тупике, заявив, что переговорный процесс может быть результативным при условии усиления давления на Россию.

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