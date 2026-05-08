Переговоры о мире: Умеров провел важную встречу с представителями Трампа

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров / © Associated Press

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провел в США переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. О результатах встречи чиновник уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Умеров написал в Сети.

"Основное внимание — гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает Россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины», — отметил секретарь СНБО.

Во время переговоров стороны также подняли вопрос активизации дипломатических усилий и координации дальнейших шагов для достижения справедливого мира.

После завершения встречи Умеров проинформировал о ее результатах Зеленского.

«Спасибо американской стороне за конструктивный диалог и поддержку Украины», — добавил чиновник.

Визит Умерова в США — что известно

Напомним, 7 мая Умеров прибыл в США, чтобы провести в Майами ряд встреч. Основными задачами визита стали гуманитарные вопросы (обмен пленными), активизация дипломатии для достижения мира и сотрудничество по безопасности с Америкой. Как отмечало Reuters, визит происходит на фоне паузы в мирном урегулировании и смещения внимания Вашингтона на Ближний Восток. Зеленский отметил, что ждет подробный доклад по итогам переговоров.

8 мая Зеленский после встречи с Умеровым сообщил, что Украина ожидает визита представителей президент США Дональда Трампа в Киев на рубеже весны и лета. Сейчас стороны согласовывают графики, обсуждают гуманитарные вопросы, в частности обмен пленными, и дорабатывают детали договоренностей по безопасности. Зеленский отметил конструктив в диалоге и подчеркнул необходимость активизации дипломатии для достижения мира через усиление двусторонних отношений с США.

